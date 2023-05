El 28è Concurs de punts de llibre de Sant Julià aplega 83 participants

Sant Julià de LòriaLa Biblioteca Comunal Universitària de Sant Julià de Lòria -ubicada des de l'incendi del Centre cultural i de congressos lauredià a l'antiga Fàbrica Reig- ha estat aquest dijous a la tarda l'escenari del lliurament del 28è Concurs de punts de llibre i del de microrelats, un esdeveniment que enguany ha arribat a la tercera edició. Al primer certamen han participat 83 infants i joves repartits en cinc categories, mentre que en el d'escriptura han estat 24 en tres grups.

Si en el primer dels concursos la temàtica havia de fer referència als 800 anys de la descoberta de la talla de la Mare de Déu de Canòlich, en el segon d'ells hi havia total llibertat per escriure. En el que sí que hi ha hagut coincidència és en l'augment de la participació, ja que en el primer dels casos s'ha passat de 24 a 83 propostes de punt de llibre i en el segon s'ha doblat la xifra passant de 12 a 24 textos presentats.

Els punts de llibre premiats han estat, en la categoria de 3 a 5 anys, els de Gala Rodrigo i Ares Barcala, en primer i segon lloc respectivament. En la franja dels 6 als 8 anys, els dos primers guardons han anat a parar a mans d'Antia Gili i Izan Miranda. Aaron Foix i Maxswell Scutareu s'han emportat els dos primers llocs de la categoria d'entre 9 i 11 anys, mentre que en la de 12 a 15 anys han estat Laura Cerdan i Paula Vidal les triomfadores. La darrera categoria, per a majors de 16 anys sense límit, l'han copat Ingrid Rossell i Alexandra Baró amb mencions especials per a Liliana Cacais i Carlota Castillo.

El segon premi del concurs de microrelats en la categoria infantil ha quedat desert, mentre que el primer se l'ha emportat Martina Pol per 'Venjança'. També ha quedat desert el segon premi en la categoria juvenil i el primer ha estat per a Vera Pol per 'Robots'. On sí que hi ha hagut dos premiats ha estat en la disciplina d'adults amb Josep Vilaplana, en primer lloc, amb 'El delinqüent verbal' i Rafael Contreras amb 'El meu petit país'.

Els premiats han rebut un lot de llibres i en el cas dels punts de llibre que han quedat en primer i segon lloc s'imprimiran i estaran a la biblioteca. A l'acte de lliurament de tots els guardons han assistit la cònsol menor, Mireia Codina, que ha estat l'encarregada d'entregar els guardons, i la consellera de Cultura, Sònia Carrillo.