Així ha sigut la presentació dels artistes del Festival Clàssicand

Andorra la VellaEl Festival Clàssicand ha revelat el seu cartell d’artistes de primera categoria per a la seva propera edició de primavera, destacant els noms de les prestigioses germanes Katia i Marielle Labèque, considerades com un dels duets de piano més importants del món. Aquest esdeveniment, presentat aquest matí, reafirma l’objectiu del festival de situar Andorra com un referent cultural internacional, reunint artistes de renom de la música clàssica, la dansa moderna i les arts escèniques.

El Ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha manifestat que el festival té l’objectiu d'oferir una proposta cultural accessible tant per als residents com per als visitants, enriquint així l’experiència turística a Andorra”. D’altra banda, la Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha subratllat la importància de triar “espais emblemàtics i localitzacions a l’aire lliure que afegiran valor a l’esdeveniment”.

Les actuacions es distribueixen entre Andorra la Vella i Ordino, que han unit esforços per consolidar el festival com una única plataforma per a les diferents propostes de música clàssica, amb el suport dels patrocinadors oficials MoraBanc i Creand Crèdit Andorrà.

D’altra banda, el director de l’esdeveniment, Joan Anton Rechi, ha anunciat que el Clàssicand obrirà el calendari internacional de festivals clàssics, amb una programació que inclou des de concerts fins a espectacles de dansa, des del 25 de maig fins al 9 de juny. Per obtenir més informació i consultar el cartell complet del festival, visiteu el lloc web oficial de Clàssicand a www.classicand.com.

Finalment, la renombrada mezzosoprano Joyce DiDonato ha estat convidada especial per presentar la segona temporada del festival, amb un concert inaugural al costat del pianista Craig Terry a l’Auditori Nacional d’Ordino.