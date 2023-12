Andorra la VellaCinc contes amb una protagonista i cinc situacions injustes i impactants. Històries que exageren la realitat (o no), exemplifiquen coses que passen diàriament en l'entorn a amigues, mares, filles, altres dones i a nosaltres mateixes. Uns relats que no busquen la justícia, sinó el reconeixement de les coses que passen i ignorem, sovint, volgudament. Això és el que reflecteix 'Benvinguda a la realitat', el nou llibre de Lara de Miguel, editat per Llamps i Trons.

Lara de Miguel és una impulsora de projectes d'emprenedoria del món de la cultura i de la dona. Col·labora periòdicament a diversos mitjans de comunicació (Culturàlia, RTVA, Agència de Notícies Andorrana i Cadena Ser Andorra). Economista, comunicadora i agent d'igualtat. Escriu sobre allò que l'envolta, sent o li passa. Apassionada per millorar la societat, per gaudir del millor i per tot allò que encara es pot construir. El seu llibre 'Benvinguda a la realitat' resumeix, amb una ficció feta conte, tot el que li ha anat important els darrers anys de la seva vida.