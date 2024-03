BOMOSA Fundació promou la ficció climàtica en català amb el Premi Bagale

Andorra la VellaBOMOSA Fundació convoca el Premi Bagaleu, una iniciativa cultural que posa de relleu els valors de l’entitat en promoure la literatura especulativa en català, el foment del talent i estimular la reflexió sobre l’impacte del canvi climàtic, en l’àmbit d’Andorra.

El Premi Bagaleu contempla una obra guanyadora, premiada amb una dotació econòmica de 3.000 euros i una obra finalista premiada amb 1.500 euros, a càrrec de BOMOSA Fundació i del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, respectivament. Ambdues obres es publicaran en un volum conjunt per l’editorial Chronos, especialitzada en gènere fantàstic i part de l’ens sense ànim de lucre Associació Chronos.

Les bases del certamen determinen que les obres han de cenyir-se a la temàtica de ficció climàtica, un subgènere de la ficció especulativa, amb la finalitat de buscar literatura sobre els possibles futurs de l’impacte del canvi climàtic. Un altre dels requisits és que Andorra sigui un dels escenaris principals de la novel·la curta, ja que, com a territori de muntanya, és especialment sensible als efectes del canvi climàtic. Per acabar, també es valorarà que les obres aportin esperança o solucions. Els treballs han de ser en català i inèdits, amb una extensió d’entre 15.000 i 30.000 paraules. Les persones interessades en les bases i la informació complementària poden trobar-la www.bomosa.ad/premibagaleu

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha manifestat que “el naixement d’un nou certamen literari, que a més apunta a gèneres que fins ara no tenien cabuda en altres premis que es convoquen al país, és una notícia excel·lent. Ho és per als escriptors i ho és per als lectors, que cada vegada tenen més referents d’autors de primer nivell, pel que fa a qualitat literària, a Andorra mateix”.

Amb la dotació del premi a l’obra finalista, el Govern d’Andorra referma, segons Bonell, “d’una banda, el seu compromís amb la promoció de la creació literària i, de l’altra, amb les accions per mitigar el canvi climàtic, sumant-se a una iniciativa d’una fundació privada que, com no podia ser d’altra manera, té tot el nostre suport”.

A l’acte de presentació , a Hive Five Coworking Andorra, el fundador de BOMOSA Fundació, Turi Mora, ha animat a participar i a aportar consciència a l’impacte del canvi climàtic, especialment en els territoris de muntanya com Andorra. També ha agraït la suma de sinèrgies de totes les entitats i institucions que han fet possible tirar endavant aquesta iniciativa, pionera per a BOMOSA Fundació. L’entitat sempre ha mostrat un interès en temes culturals vinculats amb la literatura amb una participació activa als Premis Literaris Sant Jordi o amb el programa “Jove voluntariat lector”.

Des de BOMOSA Fundació, la impulsora del premi Bagaleu, l’escriptora i patrona Laura Tomàs Mora ha explicat que “el premi Bagaleu és una oportunitat per a posar Andorra en el mapa de la literatura especulativa en català i, a més, fer-ho amb un tema tan sensible com és l’impacte del canvi climàtic”. També ha donat a conèixer la imatge gràfica del Premi que s’identifica amb un bagaleu, per ser una de les espècies protegides al Principat d’Andorra i que ha estat dissenyat per Jordi Planelles, un reconegut dibuixant i ninotaire del país.

Gonzalo Rodríguez, editor de l’Editorial Chronos, qui editarà el llibre guanyador i finalista, ha destacat que “ens hem sumat a aquest projecte perquè encaixa totalment amb la nostra missió de fer difusió de la ciència-ficció en català amb un esperit reivindicatiu que convida a reflexionar i que, alhora, permet gaudir de la lectura”.

La biòloga i escriptora Mariona Bessa, que ha publicat novel·la de ficció climàtica i formarà part del jurat d’aquesta primera edició del premi, ha explicat el gènere i la seva rellevància i ha animat a tothom, especialment els joves, a participar-hi.

El jurat d’aquesta convocatòria està format pels escriptors Ricard Ruiz Garzón, Mariona Bessa, Teresa Colom i Laura Tomàs Mora, també membre de BOMOSA Fundació, i per Antoni Herrero, editor de Chronos.

La presentació del premi Bagaleu de Novel·la Curta de Ficció Climàtica coincideix amb la celebració de la 61 edició de la Ter-Cat, que se celebra a Hive Five Coworking Andorra el dia 9 de març, organitzada per la Societat Catalana de Ciència-ficció i Fantasia. El seu president, Eloi Puig, ha valorat molt positivament la iniciativa del Premi i el seu l’impacte en el mon literari de ciència-ficció en català.