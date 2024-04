Els 'youtubers' estaran obligats a acreditar un nivell mínim de català

Andorra la VellaEl Govern d'Andorra fa marxa enrere i finalment també obligarà els youtubers que han traslladat la seva seu fiscal al país dels Pirineus -per pagar molt menys impostos- a aprendre un mínim de llengua catalana, l'oficial a Andorra. La majoria de grups parlamentaris -entre els quals es troben Demòcrates, el partit de govern- van tancar dijous el text del projecte de Llei de la Llengua Pròpia i Oficial. La normativa exigirà a "qualsevol persona" que vulgui obtenir un permís de residència i treball acreditar un nivell mínim de català, tot i que no estarà plenament en vigor fins al 2029.

El passat agost el Govern andorrà va anunciar que obligaria aquells que volguessin obtenir o renovar el permís de residència a realitzar un examen de català que acredités un nivell A2. Es tracta d'una titulació molt bàsica que, segons el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya, permet al posseïdor d'aquest nivell "comprendre i utilitzar oralment i per escrit les frases i expressions més usuals".

Espot va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio: "Qui vingui a residir al nostre país però no vagi a treballar a Andorra perquè és un resident sense activitats lucratives, perquè és un resident passiu -com poden ser els youtubers- no farà falta fer-los extensiva la llei".