El comú aposta pel Festival de Jazz d’Escaldes amb una inversió de 175.000 euros per celebrar el 40è aniversari

Andorra la VellaDurant l’acte de presentació, la cònsol major, Rosa Gili, ha recordat que aquest és el tercer any del Festival Internacional de Jazz després que en el mandat anterior es decidís recuperar-lo, la qual cosa demostra una nova aposta ferma per la cultura.

Es tracta d’un esdeveniment “de país”, que “aporta il·lusió” i que aquest any compta amb la col·laboració per primer cop d’Andorra Turisme i, un cop més, també de l’ambaixada francesa i espanyola, tal com ha remarcat la cònsol major. En aquesta línia, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha manifestat que tenint en compte que l’objectiu d’Andorra Turisme és ajudar al sector cultural del país, “no podíem obviar el fet d’apostar per un esdeveniment de primer ordre mundial com és el festival de jazz”. La col·laboració es fa amb una aportació econòmica de 50.000 euros.

Per la seva banda, el cònsol menor, Quim Dolsa, ha exposat que hi haurà concerts de pagament i també gratuïts perquè “la voluntat és acostar la cultura a tothom i que tothom en pugui gaudir”. La programació contempla quatre concerts de pagament (s’ha mantingut el mateix preu que en l’edició anterior, és a dir, 20 euros per concert i 50 euros per l’abonament dels quatre), i d’altres de gratuïts que tindran lloc en diferents punts de la parròquia, com ara, la plaça Coprínceps o els carrers d’Escaldes-Engordany que seran l’escenari de la rua inaugural del festival.

El cònsol menor també ha indicat que enguany l’aportació comunal s’ha incrementat fins als 175.000 euros per celebrar el 40è aniversari de l’esdeveniment. “Estem fent una inversió i no una despesa”, ha afirmat Quim Dolsa, que ha afegit que “no esperem un retorn econòmic amb la venda d’entrades, però si un retorn en formació cultural” i també de riquesa per la parròquia. És per això que el cònsol menor també ha avançat que aquest any s’ha apostat per recuperar el distintiu d’establiment amic per vincular el sector turístic de la parròquia. Per tal de buscar sinergies i sumar esforços, el Comú ha organitzat un acte aquest dimecres a les 20.30 hores al vestíbul del Prat del Roure amb representants del sector hoteler, comercial i de la restauració per explicar-los tots els actes del Festival Internacional de Jazz i per iniciar una relació bidireccional per a la promoció econòmica.

El fill de Clint Eastwood, Kyle Eastwood, serà un dels destacats artistes que actuessin en el Festival de Jazz d’Escaldes-Engordany a principis de juliol. Kyle Eastwood interpretarà les bandes sonores de les pel·lícules del seu pare amb el seu quintet en el concert d’obertura el divendres.

Segons RTVA, el programa també inclourà actuacions de canviats de nom músics com Richard Galliano, Andrea Motis i el brasiler Toquinho. A més, es recuperarà un concert especial amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA).

El festival, que es durà a terme del 4 a l’11 de juliol, comptarà amb altres activitats com jam sessions dirigides per Kic Barroc. L’esdeveniment és patrocinat per primera vegada per Andorra Turisme amb 50.000 euros, com a part de l’estratègia per a enfortir l’oferta cultural del territori.