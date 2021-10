El 'Contradans' compleix amb les expectatives

OrdinoEl comú d'Ordino fa un balanç molt positiu del festival 'Contradans', que s'ha celebrat per primera vegada aquest cap de setmana i que va néixer a partir del pressupost participatiu engegat per la corporació el passat desembre. La cònsol menor de la parròquia, Eva Choy, ha indicat que al llarg del cap de setmana hi ha hagut molta afluència de visitants. "La gran majoria dels tallers han estat molt plens i alguns han tingut fins i tot una llista d'espera", ha manifestat Choy, assegurant que els espectacles que s'han celebrat al carrer superaven la centena d'espectadors en cada un.

Pel que fa als dos espectacles que s'han celebrat a l'Auditori Nacional d'Andorra, en els quals l'aforament tornava a ser del 100% amb el passaport Covid, la cònsol ha destacat que no s'ha produït cap incidència. De fet, l'espectacle de divendres al vespre va tenir una afluència d'aproximadament 250 persones i el de dissabte al voltant de les 300. Concretament, la dansa de dissabte va anar a càrrec de la companyia basca Kukai Dantza, qui va oferir un espectacle de dansa contemporània. Aquest diumenge a les 12.30 hores, la mateixa companyia ha ofert una dansa més tradicional a la plaça Major d'Ordino anomenada 'Gelajauziak'. En aquest sentit, Choy ha manifestat que tant l'Esbart de Rubí com la Factoria Mascaró van oferir uns espectacles "amb molta qualitat".

El festival es tanca aquest diumenge a les 17 hores, tot i que el darrer espectacle ha estat al migdia. Pel que fa al mercat, Choy ha indicat que els paradistes estan satisfets pel gran moviment de turistes que hi ha hagut al centre del poble. "S'ha vist molta gent als restaurants amb les terrasses plenes i els hotels de la parròquia han tingut un gran cap de setmana", ha expressat la cònsol menor, qui ha afegit, que a banda dels dansaires de fora i el públic nacional, també hi ha hagut molt turista gràcies als quatre dies del Pont del Pilar.