Fins a vuit propostes al Premi d’escultura urbana d'Andorra la Vella

Andorra la VellaLa proposta del Premi d’escultura urbana convocat pel comú d'Andorra la Vella ha tingut una bona acollida i ha suscitat interès entre els artistes del país, a qui anava dirigida. Així, s’han presentat vuit projectes a aquesta primera convocatòria, que s’hauran d’avaluar i estudiar pels membres del jurat. Serà durant la primera setmana d’octubre quan es reuniran els membres del comú d’Andorra la Vella i les dues persones de reconeguda trajectòria i expertesa en el món de les arts que hauran de prendre una decisió.

Els artistes interessats tenien fins al passat divendres, 1 de setembre, per presentar les seves propostes i projectes d’escultura a la convocatòria del premi. Així, han estat finalment vuit els artistes que s’han presentat amb l’objectiu que les seves creacions passin a formar part de la galeria d’art a l’aire lliure que s’està generant al parc Central. Des del departament de Cultura s’ha valorat "molt positivament l’elevada concurrència". Cal recordar que el concurs va dirigit a artistes professionals d’Andorra, tant consolidats com emergents.

Seguint el calendari previst a la convocatòria del premi, la primera setmana del mes d’octubre es reunirà el jurat, que està format per tres persones en representació del comú i dues del món de les arts del país. La decisió final es donarà a conèixer a l’artista seleccionat i l’acte d’entrega del guardó, així com la signatura del contracte per a la producció de l’obra es durà a terme durant la primera setmana de novembre. El concurs preveu un premi de 6.000 euros per al projecte guanyador més un màxim de 14.000 per a la producció de l’obra. Aquesta creació per part de l’artista es durà a terme durant els mesos posteriors al novembre, amb la intenció de poder instal·lar i inaugurar l’escultura que en resulti durant la primavera del 2024.

El concurs que impulsa el comú té un caràcter biennal i les obres que s’han presentat es valorarà que estiguin ben emmarcades en l’art contemporani, i que siguin inèdites o originals. L’objectiu és seguir creant i alimentant la galeria d’art a l’aire lliure al parc Central, un espai que ha canviat de forma important la fesomia els darrers mesos, tant des del vessant natural com artístic.