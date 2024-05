La Fira del Bestiar supera l'edició anterior amb 4.000 assistents

Andorra la VellaLa Fira del Bestiar d'Ordino ha conclòs amb èxit, destacant una gran afluència de públic i algunes novetats. Entre les activitats, una subhasta de dues vaques de raça bruna d'Andorra va captar l'atenció amb la participació de 15 restaurants locals, assolint preus finals superiors als 6.000 euros. Aquest any s'ha registrat una notable presència de turistes i residents, amb un total de 4.000 assistents entre dissabte i diumenge, superant les xifres de l'any anterior. El cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu, ha destacat la importància d'aquest esdeveniment per a la parròquia i el sector, anticipant una gran expectació per a l'edició de l'any vinent.