'Fruites Hortalisses Jin Shin Jyutsu': les claus per cuidar el cos a través de l’alimentació i la teràpia japonesa mil·lenària

Andorra la Vella'Fruites Hortalisses Jin Shin Jyutsu' és el llibre que han fet Francina Anglada i Carmen Prats amb l'objectiu de donar a conèixer les claus per cuidar el cos a través de l'alimentació i del Jin Shin Jyutsu, una teràpia japonesa mil·lenària. Es tracta d'un llibre molt didàctic per donar resposta i solucions als mals i molèsties diàries, i que parteix de la premissa que "som el que mengem".

L'obra consta de dues parts. En una primera s'hi explica el Jin Shin Jyutsu, i a la segona s'hi troben, d'una banda, els diferents aliments i herbes medicinals i les seves propietats, i de l'altra hi consten els òrgans amb una relació dels aliments que el beneficien i les tècniques de Jin Shin Jyutsu corresponents. Tot està explicat de manera molt senzilla per facilitar que tothom ho pugui entendre i dur a la pràctica.

Les autores van plantejar el llibre com una manera de millorar la qualitat de vida de les persones. "Estem tan influenciats pel màrqueting, la pressa, l'estrès i el dia a dia que no ens adonem que el nostre cos pateix i emmalalteix a causa d'aquest ritme de vida", assenyalen en el pròleg. Així, amb el llibre posen a l'abast de tothom aquestes cures, que com assenyalen les autores, són un complement a la medicina convencional.

Les escriptores seran presents aquest proper Sant Jordi a la plaça del Poble d'Andorra la Vella presentant i venent el seu llibre, que té un preu de 20 euros. Amb posterioritat aniran organitzant diverses presentacions a fi que tothom qui ho vulgui pugui comprar el llibre.