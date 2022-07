La Fundació ONCA torna a les Nits d'estiu als museus i les Nits obertes d'Ordino

Andorra la VellaLa Fundació ONCA —entitat impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà— torna a col·laborar en el cicle de les Nits d'estiu als museus d'Andorra i les Nits obertes d'Ordino. Les actuacions protagonitzades pels músics de l'entitat tindran lloc els dies 14, 27 i 28 de juliol, i també els dies 4 i 11 d'agost.

La primera actuació serà a càrrec de Guillem Tudó, veu i saxòfon, amb el concert titulat 'La chanson française'. Tudó interpretarà una selecció musical dels millors clàssics i de les seves millors veus franceses com Edith Piaf, Gilbert Bécaud o Charles Aznavour. L'actuació es durà a terme el pròxim dijous 14 de juliol amb dos passis, a les 19.30 i a les 21 hores, al Museu Carmen Thyssen Andorra. Es podran escoltar peces animades, romàntiques i melancòliques per fer reviure l'essència francesa de 'Made in Paris', la mostra pictòrica actual del Museu. L'entrada és gratuïta, però cal reserva prèvia trucant al telèfon 800 800. En aquest cas, totes les places estan exhaurides.

El dimecres 27 de juliol, a les 21 hores, el grup Duo de Vent, dins les Nits obertes d'Ordino, actuarà a Cal Pal, a la Cortinada. La formació, composta per Ester Sanchez (flauta) i Unai Gutierrez (clarinet), oferiran el concert 'Solistes de l'ONCA en Concert' amb música variada i lleugera, amb una selecció d'obres originals i arranjaments dins de l'àmbit de la música clàssica que inclou diferents períodes i gèneres musicals, com per exemple obres d'Ornstein, Danquin, Mozart, Rossini, Villa Lobos o El Chunco. El recital és amb entrada lliure, però també cal reserva prèvia trucant al telèfon 878 173.

També el dijous 28 de juliol, el grup Duo de vent, oferirà el mateix concert a l'Espai Columba, a Santa Coloma, a les 20 hores. L'activitat és gratuïta, però s'ha de reservar trucant al 836 908.

El dijous 4 d'agost, a les 20 hores, serà el torn de la Cia La Monto amb l'espectacle 'De piel' a la Farga Rossell, a la Massana. L'espectacle és una creació de Rosa Maria H. Montoliu i Jordi Claret amb una proposta que enllaça música i dansa en una actuació centrada en la pell, les sensacions i les emocions.

Finalment, el dijous 11 d'agost, a les 20 hores, al Museu Carmen Thyssen Andorra, hi haurà l'actuació de Guitar Bellows, format per Pilar Planavila (acordió) i Manu Suárez (guitarra elèctrica). Sota el nom de 'Cançons de Cabaret i Vals musette', el duet ens oferirà un passeig musical per melodies franceses com Sérénade du pavé o La valse brune, en el marc de l'exposició 'Made in Paris'. La reserva prèvia s'ha de fer trucant al 800 800.