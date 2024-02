Gisela Pou guanya el Carlemany de foment de la lectura

Andorra la VellaNou estudiants d’entre catorze i setze anys, alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra, formen el jurat del Premi Carlemany per al Foment de la Lectura, sota la supervisió del professorat de literatura dels seus centres. Les tres obres finalistes són escollides prèviament per un altre jurat, en aquest cas format per Maria Carme Roca, Laia Aguilar i Glòria Gasch, autores i editora respectivament de Columna Edicions, que han treballat amb 29 originals presentats. El premi té una dotació de 8.500 euros i es publicarà el mes de maig. La guanyadora d'aquesta edició ha estat l'escriptora i guionista Gisela Pou (Castellar del Vallès, 1959) amb la novel·la «Retorn a Douglas Row», que té com a protagonista una noia de 15 anys que havia perdut els pares i el germà en un accident d'avió quan tenia 11 anys. Quan se sent preparada per tornar a la casa de la mare, a Douglas Row, planta cara al passat. La casa és davant d'una església reconvertida en llibreria de segona mà que una nit de tempesta rep un llamp i es desencadena un fet inexplicable entre la realitat i la fantasia, amb una dosi d'esoterisme i l'aparició del Quixot.