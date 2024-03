Govern impulsa el pla d’estudis del màster en administració d’empreses (MBA) de la Universitat Carlemany

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, el pla d’estudis del màster en administració d’empreses (MBA) de la Universitat Carlemany. Les persones titulades en aquest obtindran les competències per desenvolupar responsabilitats directives i de gestió en àrees funcionals tradicionals, en organitzacions matricials, en projectes de qualsevol sector industrial, en l’administració pública o en empreses consultores, entre d’altres, i alhora capacita per a la creació d’empreses. L’alumnat d’aquest bàtxelor cursarà matèries sobre finances, màrqueting i vendes, pensament estratègic en l’àmbit de l’empresa, lideratge i gestió de persones, big data, emprenedoria itransformació digital, innovació i nous models de negoci, entre altres.La titulació que correspon al nivell 7 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ) s’imparteix en la modalitat virtual. La durada dels estudis –que tenen una càrrega de treball de 120 crèdits europeus– és de dos cursos acadèmics a temps complet dividits en quatre semestres, no obstant, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada.

El pla d’estudis aprovat estableix també que la llengua vehicular de l’ensenyament és la castellana, a excepció de dos unitats d’ensenyament que seran vehiculades en anglès: Management information systems i International business, per a les quals es requereix un nivell B1 d’anglès. A més, l’estudiant té l’opció de seguir un mòdul de formació de temàtica cultural i local del context andorrà, impartit en català, amb una càrrega de 5 crèdits europeus. Aquest pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). Modificació del pla d’estudis del màster en enginyeria informàtica de la Universitat Europea IMF. El Govern també ha donat llum verda a la modificació del pla d’estudis del màster en enginyeria informàtica de la Universitat Europea IMF, seguint la voluntat de l’entitat d’adaptar-lo a les particularitats dels ensenyaments tecnològics i de vincular aquestes particularitats a una pedagogia centrada en l’alumnat. Aquesta modificació també compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).