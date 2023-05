L'auditori nacional viu aquest divendres el viatge emocional de Joan Dausà a deu anys de carrera

Andorra la VellaUn concert de celebració dels deu anys de 'Jo mai mai', "molt emotiu i divertit", en què el cantant Joan Dausà farà un repàs als deu anys de trajectòria i en el qual anirà fent sonar autèntics himnes com 'Una altra manera de viure', passant per les festives 'La gran eufòria', 'Tot anirà bé' i 'Ho tenim tot'. Això és el que podrà veure el públic que ha exhaurit les entrades per al concert del cantant català que tindrà lloc aquest divendres a la nit a Ordino en el marc de la Temporada 2023 de l'auditori nacional.

"És com quan es parla de Messi, que potser torna al Barça i mai està de més, 'Jo mai mai' ha estat la cançó capitana d'aquest equip des del principi, és una cançó que ens ha permès viure tot el que hem viscut i me l'estimo moltíssim per això", valora Dausà sobre la cançó que l'ha fet més famós i afegeix que és "bonic veure que la gent se l'ha fet tan seva" i no només això sinó que l'èxit ha tingut continuïtat amb el retorn de la Judit, ja que la gent hi "ha estat també bolcada" i això el fa "molt feliç". 'Jo mai mai' i 'Judit' no faltaran a l'auditori aquest divendres a la nit.

Tombant la vista enrere a aquesta dècada de recorregut musical, Dausà assegura que ha construït un estil molt propi que diu que "s'ha anat creant a còpia d'anar fent discos, de conèixer-te a tu mateix una mica, com la vida, intentant trobar el teu lloc a la música, on et sents còmode i a gust component". Després d'uns primers anys de "veritat emocional dramàtica" hi ha sumat "intensitat emocional positiva" per arribar a un "equilibri entre els moments dolorosos" que ha sabut "relativitzar". "Com més he estat jo mateix en les lletres i cançons més m'he sentit representat i més s'ha anat configurant aquest nom de Joan Dausà", conclou.

El cantant preveu tancar la gira actual, que el duu a Ordino, al palau sant Jordi de Barcelona amb el que ha batejat com 'La gran bogeria', al mes de gener. Un espectacle on diu que hi haurà "coses divertides" que ha d'acabar de "decidir". Així, no revela si hi haurà salt sobre el públic i anuncia que el que sí que hi haurà són coses que els vindran de gust fer i que hauran copsat, també, a través de les xarxes, unes plataformes que li permeten estar "connectat" amb la gent que el segueix. Així pot endinsar-se en les coses que poden agradar a aquests fans.