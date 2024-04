L'exdegà del Col·legi d'Advocats d'Andorra crítica que el personal del Parc Central no respongui en català

Andorra la VellaFrancesc Badia, l'exdegà del Col·legi d'Advocats d'Andorra, ha estat l'autor de la crítica, expressant la seva preocupació pel servei de seguretat del Parc Central d'Andorra la Vella. Badia ha compartit la seva experiència a través de les xarxes socials, on ha lamentat el fet que un membre del personal del parc hagi optat per continuar parlant en castellà després que la ciutadana respongués en català.

"Avui he vist com un membre del servei de seguretat del Parc Central s'adreçava a una ciutadana parlant en castellà. Li han respost en català i ha seguit parlant en castellà, ni una sola paraula en català", ha afirmat Badia en les seves declaracions. A més, ha preguntat: "El comú d'Andorra la Vella no pot exigir que el servei es presti en català?".