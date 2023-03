L'ONCA fa sonar el patrimoni musical andorrà pel 30è aniversari de la Constitució

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaAquest dimarts al migdia s'ha celebrat el tradicional concert l'ONCA del Dia de la Constitució, aquesta edició ha estat especial, ja que es commemoren els 30 anys de la carta magna. L'acte s'ha celebrat al Centre de congressos d'Andorra la Vella on hi han assistit més de 250 espectadors. "Hem preparat un programa que ens presenta en el present el passat i el futur de la música del país. Tindrem una recopilació de la música del passat i estrenarem una obra, per tant, mirem cap al futur", ha assegurat Albert Gumí, director artístic de la Fundació ONCA.

El concert ha estat dividit en dues parts, la primera ha estat protagonitzada per la interpretació de cançons de temes andorrans com la sardana 'Les valls d'Andorra' de Jaume Ventura i Tort, arranjada per Albert Gumí; tres cançons d'Enric Marfany i Gosset, 'A Andorra', 'El cant del Valira' i 'Aplec a Canòlic', arranjades pel violinista Jordi Coll; i la peça 'Jo voldria ser andorrà' de Jaume Casadevall Costa. "Hi ha un petit patrimoni de música andorrana amagat a les biblioteques, que des de l'ONCA l'estem recuperant i li estem donant una nova vida. La música si està als calaixos no té vida, però si la fas sonar la gent la coneix", ha defensat Gumí.

El primer acte del concert ha comptat, també, amb la participació de la cantant lírica andorrana, Maria Soler. "Ha estat molt interessant descobrir tots aquests textos que parlen d'Andorra, del meu país. Descobrir que hi ha tota aquesta música andorrana, que té molt de potencial, m'ha agradat molt i també poder interpretar aquestes cançons, que són molt maques i que són d'Andorra. Ha sigut un descobriment i ha estat una experiència molt fructuosa en la meva carrera com a cantant. Sent andorrana és un orgull poder cantar amb l'orquestra nacional i poder interpretar cançons que parlen de l'orgull de ser andorrà", ha relatat la soprano andorrana.

La segona part ha tingut com a protagonista l'estrena de l'obra 'Un viatge', de l'escriptor Albert Villaró i el director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí, amb motiu dels 30 anys de la Constitució. "És un repàs de la història d'Andorra, des de les glaciacions fins a la Constitució. Albert Villaró ha fet un text fàntastic i la música el perfila. Tenim tota la història del país resumida en una obra musical", ha conclòs Gumí. Durant aquesta han entrat en escena els actors andorrans Raquel López i Oriol Guillem, els quan han narrat aquesta peça musical de 40 minuts, interpretada per l'ONCA i la Jove Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra (Jonca), que ha fet aixecar tot el públic del Centre de Congressos d'Andorra la Vella en acabar-la. El concert ha acabat, com no podria ser d'una altra manera, amb el pati de butaques en peu i amb la interpretació, per part de Maria Soler i dels músics de l'ONCA i de la Jonca, del Gran Carlemany, himne nacional d'Andorra.