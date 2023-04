La lliga del Paraulògic aterra a Andorra per les semifinals

Andorra la VellaAndorra estarà present a la primera lliga del Paraulògic. Així s'especifica a la pàgina web del joc, vinculada al mitjà de comunicació català Vilaweb.cat, on indiquen que la primera competició nacional es durà a terme aquesta primavera. Concretament, la lliga s'iniciarà el pròxim 17 d'abril i finalitzarà el 17 de juny a Barcelona amb una prova presencial. La competició compta amb el suport de l'empresa catalana de telecomunicacions Parlem, que n'és la patrocinadora.

Entrant al detall sobre el funcionament, la competició es dividirà en quatre fases, les dues primeres en línia i les darreres, la semifinal i la final, de manera presencial. D'aquesta manera, la primera etapa es durà a terme per comarques de manera telemàtica els dies 17, 18 i 19 d'abril i la segona, on participaran les persones classificades, el 21 d'abril amb la mateixa modalitat.

En relació amb la fase presencial, es farà de manera presencial i a les capitals dels territoris de parla catalana: Andorra la Vella (llibreria la Trenca, 20 de maig), Barcelona (ubicació per determinar, 10 de juny), Palma (Can Alcover, 13 de maig), Perpinyà (Casal Jaume I, 6 de maig) i València (Espai Octubre, 27 de maig). En aquestes competicions es decidiran els finalistes, que seran convidats a participar en la gran final del 17 de juny a Barcelona, on es reuniran una setantena de jugadors (cinc andorrans) i es decidiran els tres guanyadors qui, com a premi, obtindran un lot del Paraulògic, una subscripció anual a VilaWeb i una capsa regal de Fent País.

Quant a la modalitat de participació, és oberta als habitants d'Andorra, Catalunya Nord, les Illes, el País Valencià, Catalunya i l'Alguer que estiguin registrats a Paraulògic. A més, els catalans residents a l'estranger també hi podran jugar registrant-se a una de les comarques habilitades.