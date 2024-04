El Museu Carmen Thyssen, el primer museu d'Andorra en fer la transició cap a l'energia renovable

Andorra la VellaEl Museu Carmen Thyssen Andorra obté el segell Llum Verda emès per FEDA, que certifica que l'energia elèctrica que consumeix prové de fonts renovables. Aquesta distinció forma part d'un moviment a favor de la sostenibilitat i la reducció d'emissions de CO2. D’aquesta manera, el Museu deixarà d'emetre fins a 17,5 tones de CO2 a l'atmosfera anualment, equivalent a un estalvi de 140,903 kW/h, i es converteix en el primer equipament museístic del país que obté aquest segell.

Martí Pons, Responsable d’organització i adjunt a la gerència, ha expressat el compromís que té l’equipament amb la preservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic i ha volgut destacar que “des del Museu creiem que apostar per l’energia renovable és un pas més endavant per fer front a l’emergència climàtica que es viu a escala mundial”.

Per la seva banda, FEDA té com a centre de la seva activitat la central hidroelèctrica, 100% renovable i des del 2019 ha apostat per fomentar les fonts netes també en la importació. A més, el foment de l'ús de l'energia verda és un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i ara, aquesta energia verda, arriba en format de certificats de Llum Verda, mostrant la implicació amb la sostenibilitat.