Música disco al concert de Meritxell de la Fundació ONCA

Andorra la VellaEl tradicional concert de Meritxell, organitzat per la Fundació ONCA, tindrà com a gran protagonista aquest any la música de discoteca. La cita serà el diumenge 18 de setembre, a les 12 hores, a l’Auditori Nacional d’Andorra. Les entrades es poden comprar a partir d'aquest dilluns a través de la pàgina www.onca.ad i tenen un cost de cinc euros.

La producció, titulada 'DJonca: passió per la música disco', anirà a càrrec de la Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) amb la col·laboració de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), sota la direcció de Jordi Coll i amb arranjaments musical de Guillem Vilar. A més, per aquesta producció es comptarà amb la col·laboració de Xavi Pérez com a actor/Dj i la cantant Mar Capdevila, que per primera vegada col·laborarà amb la Fundació ONCA.

“La proposta que presentem en aquesta ocasió, vol apropar la música orquestral al públic jove amb un programa centrat en repertori pop, una proposta ideada per Jordi Coll, violí de l’ONCA”, manifesta la cap de producció de l’ONCA, Teresa Areny.

Des de la Fundació ONCA s’aposta per deixar enrere alguns dels tòpics d’una 'típica' orquestra de música clàssica, apostant per trencar totes les barreres amb un espectacle amb els temes de més èxits dels darrers 50 anys. Alguns dels 'hits' que es podran escoltar són de grups reconeguts com ABBA, passant pel rock català, un YMCA o fins a músiques dels artistes més actuals com Rosalia, Rigoberta Bandini o David Guetta. Música pop, electro, tecno, house… en seran les protagonistes.

L’actuació compta amb la col·laboració de la Fundació Anna Riera, entitat destinada a la promoció de la formació de joves intèrprets.