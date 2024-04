Avís groc per pluges abundants i vent violent el dissabte

Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha informat a través de les xarxes que les acumulacions de precipitació que s'esperen a partir de dissabte, que seran més abundants a la meitat oest d'Andorra, i l'increment del vent en altura i que es generalitzarà dissabte a la tarda faran que s'activi l'avís groc per pluja i vent. L'alerta per vent s'engegarà divendres a la nit i durarà fins dissabte al vespre i, en el cas de l'acumulació de pluja, romandrà actiu des del matí fins a la nit. El màxim de precipitació s'espera per dissabte a la tarda coincidint amb l'increment del vent. La previsió apunta també que diumenge plourà menys i amb intermitències, tot i que pel dilluns s'esperen més pluges que podrien ser abundants.