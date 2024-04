Provoca un ferit amb contusió cerebral en despistar-se als túnels de la Massana

Andorra la VellaUn conductor circulava pels túnels de la Massana en direcció nord quan es va distreure. Quan va sortir d’un dels túnels, en comptes de fer el revolt a la dreta, per la falta d’atenció, va anar recte. El cotxe va impactar frontalment amb un altre turisme que transitava en direcció a Andorra la Vella. La invasió del carril contrari va ser directa i no hi va haver temps a què el cotxe que baixava pogués evitar la col·lisió.

L’home que conduïa el vehicle de pujada va haver de ser traslladat a l’hospital perquè va patir una laceració i contusió cerebral que va comportar l’ingrés hospitalari. El conductor del vehicle que va envair el carril contrari ha estat condemnat amb un mes d’arrest nocturn condicional i dos mesos de retirada del permís de conduir.