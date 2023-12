Oliver Vergés: "Ha estat l'any en què més internacionalització hem pogut fer del llibre andorrà"

Andorra la VellaL’Associació d’Editors d'Andorra ha experimentat un 2023 destacat amb la presència d'Andorra en esdeveniments literaris de renom internacional, com ara la prestigiosa Feria del Libro de Madrid. Parlem amb un dels seus membres, Oliver Vergés, per repassar els resultats obtinguts i les perspectives de futur d’aquesta entitat en l’àmbit editorial.

Com descriuria l'any 2023 des de la perspectiva de l'Associació d'Editors d'Andorra?

Jo crec que aquest any ha sigut el millor pel que fa a l'activitat del que portem fins ara. L'associació té una trajectòria aproximada d'una dècada, però és cert que, aquest any, amb la presència de la Feria del Libro de Madrid, la Setmana del Llibre en Català i la Fira del llibre del Pirineu a Organyà ha estat l'any en què més internacionalització hem pogut fer del llibre andorrà. Per tant, segurament, és un any per emmarcar.

Era la primera vegada que Andorra tenia presència a la fira de Madrid. Quin balanç en fa?

El balanç que fem és molt bo. Al final, nosaltres hi vam anar sense cap tipus d'expectativa. Sabem que som editorials molt petites i que, amb tot allò que fa referència al llibre hispanoamericà, difícilment hi podem competir. Per tant, les expectatives eren molt petites, però vam tornar amb un 'feedback' molt bo. Estem molt contents per les vendes que vam fer però sobretot per la presència. És a dir, sobretot pel fet de poder tenir durant dues setmanes i mitja els llibres andorrans en un dels aparadors més grans del món.

Llavors preval la presència a les vendes?

El fet de vendre llibres ja forma part de l'objectiu del negoci. La tasca de l'associació és, sobretot, fer difusió de l'activitat que fan els autors i això inclou sobretot la internacionalització del llibre. Ja s'entén que cada editorial andorrana batalla per la seva banda, però la gràcia és que, treballant conjuntament amb l'associació, puguem donar-nos a conèixer. I, en aquest sentit, considerem que, sense cap mena de dubte, és el millor any sense cap mena de dubte gràcies a la presència d'aquests tres llocs tan importants.

Quines publicacions han destacat més aquest any?

No t'ho sabria dir. Per Sant Jordi sí que cadascú fa el seu balanç de vendes, però a cada fira canvia. A la fira en català potser van destacar més les publicacions referents a l'àmbit andorrà i, potser la fira del llibre de Madrid, van destacar més aviat llibres de narrativa de caràcter més ampli.

Hi ha algun gènere literari que hagi despertat més interès al públic?

El que ha cridat més l'atenció ha estat, sobretot, la idea d'Andorra. Al final, no és habitual que quan es parli d'Andorra, des de fora, es pensi en llibres. Tothom pensa en compres, amb esquí, amb muntanya... Però és difícil que la gent pugui pensar que a Andorra hi ha una producció tan gran de llibres i un món editorial tan actiu. Per tant, és sorprenent.

Han dut a terme alguna iniciativa particular per intentar connectar amb el públic lector aquest any?

Durant la Setmana del llibre en català vam mantenir 'El matí d'Andorra'. Ja ho vam fer l'any passat i aquest any s'ha mantingut. Al final, pensem que és una bona iniciativa perquè és un moment en què es fan presentacions públiques dels llibres andorrans. Considerem que això és segurament una de les fites a destacar d'allò que s'ha pogut fer.

S'han vist afectats per la tecnologia o la digitalització en l'àmbit editorial?

No, de fet, nosaltres no hem tingut un impacte real amb aquestes qüestions tot i que som conscients de tot el que es comenta de traduccions a escala d'intel·ligència artificial i, la veritat, és que com a mínim, en l'àmbit d'associació, no hem tingut cap informació en aquest sentit.

Estan explorant noves formes d'innovació en aquest sentit?

Nosaltres el que fem sobretot és, en l'àmbit de xarxes, intentar fer el màxim de difusió. Sí que és cert que aquest any hem creat la pàgina web de l'Associació d'Editors i això ha ajudat a tenir tot el catàleg de les editorials andorranes posat a disposició de tot el món.

Quins reptes encara l'associació de cara al 2024?

Els reptes del 2024 els tenim molt clars. Tenim prioritat per la consolidació. Durant aquest any, s'ha encetat una nova etapa amb la participació en fires i, especialment, la presència a Madrid, una bona iniciativa. De cara al 2024, l'objectiu és consolidar aquesta presència, i mantenir-la.

I ampliar-la, potser?

De moment, no. Per ara, amb aquestes tres fires, creiem que la consolidació ja és suficient.

Creu que és necessari més suport als autors locals per promoure la literatura andorrana?

Jo crec que, en l'àmbit de Govern, tot el suport que tenim i que hem aconseguit està molt bé. De moment, no ens queixem. L'associació té el suport necessari i estem satisfets.