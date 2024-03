Ordino Arcalís celebra el seu 40è aniversari amb un documental

Andorra la VellaAquesta temporada l'estació d'Ordino Arcalís celebra 40 anys de la seva creació, des que la Setmana Santa del 1983 iniciés l'activitat de forma puntual amb 3 teleesquís i un telecadira a la zona d'Arcalís, essent la de 1983-1984 la seva primera temporada operant al complet amb sis pistes fressades.Per commemorar la fita, l'estació ha preparat "Ordino Arcalís, el documental", que narra els inicis de l'estació i la seva evolució fins a convertir-se en el que és avui: un domini únic amb 30 quilòmetres de pistes per a tots els nivells i centenars d'hectàrees per a la pràctica de l'esquí fora pista. El paratge natural que l'envolta és àmpliament reconegut internacionalment avui dia, gràcies al qual manté una alta qualitat en la seva neu, i ha fet que sigui una estació de referència per a la comunitat freeride, que l'ha establert com una de les parades fixes del prestigiós Freeride World Tour des del 2015. El 2018 va ser un any clau en la història de l'estació amb la integració a Grandvalira Resorts, moment que va suposar el primer pas al forfet únic de país actual.

El documental mostra el repte que van suposar els primers anys a partir de les veus dels seus protagonistes, personalitats importants del poble d'Ordino i antics treballadors, molts dels quals van formar part de la primera plantilla, així com d'altres que han anat arribant i ampliant fins a l'equip humà actual. Tots ells han tingut una implicació cabdal en el desenvolupament i l'evolució de l'estació fins a arribar a ser el domini que és ara. Amb un punt nostàlgic, el documental fa palesa la precarietat dels primers moments que es van poder superar amb la il·lusió i l'esforç col·lectiu de tot el poble d'Ordino. Anècdotes narrades que també mostren el treball a la neu a l'època i l'amor per les muntanyes de la vall ordinenca=.

Estrena del documental

El documental es projectarà aquest divendres 22 de març a les 20 h a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino, en una sessió oberta a tots els públics. Fruit de l'alta demanda per a la projecció del divendres, per a la qual ja s'han esgotat totes les entrades, s'ha obert una segona sessió al públic el dissabte 23 de març a les 21.30 h. Les entrades són gratuïtes i es poden aconseguir a través de la web www.ordinoarcalis.com. Així mateix, RTVA emetrà el documental el dilluns 25 i el dimecres 27 de març després de l'informatiu vespre. Cal destacar que aquest dijous 21 de març, es farà una preestrena tancada per als protagonistes, antics treballadors de l'estació dels primers anys i autoritats del país.