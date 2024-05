S'amplia el termini per retornar documents a la Biblioteca Pública

Andorra la VellaActualització del reglament de la Biblioteca Pública del Govern. Aquest nou text –que substitueix el vigent des del juny del 2012– adapta la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i també revisa altres aspectes, com els límits i els terminis de préstec dels documents per als usuaris i les entitats. En aquest sentit, amb l'aprovació del nou reglament els usuaris de la biblioteca podran demanar prestats fins a vuit documents –siguin impresos (llibres, revistes o material complementari de la biblioteca), audiovisuals o sonors– durant un mes, renovables per períodes d'un mes, també. Fins a la data, només es podien demanar per 21 dies, amb la possibilitat de renovar el préstec pel mateix període de temps. Aquests terminis també modificaran les condicions de préstec de les biblioteques públiques comunals, vist que es fixen conjuntament.

Així mateix, també s'ha modificat l'apartat referit a la cessió d'ús dels espais de l'equipament públic amb l'objectiu d'acotar que les activitats que s'hi efectuïn i que aquestes siguin de caràcter literari o cultural.

Finalment, s'ha afegit un annex amb les condicions de préstec dels llibres i les revistes electrònics mitjançant la plataforma E-biblio Andorra, per tal d'introduir-les a la normativa i ampliar el termini del préstec de tres a quatre setmanes i el nombre màxim de documents a demanar, de dos a quatre. Així mateix, al nou reglament també s'adhereix un annex amb els criteris d'acceptació de documents que pot rebre la biblioteca en donació, d'aquesta manera, els documents que podrà rebre la Biblioteca Pública del Govern podran tenir una antiguitat màxima de deu anys.