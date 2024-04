(VÍDEO) | El filòsof, David Murias, respon a Copsia: "No és intrusisme"

Andorra la VellaDesprés de l’exclusiva d’aquest diari sobre les declaracions d’un ‘youtuber’ resident que va afirmar que “va a un filòsof” a Andorra, el filòsof David Murias ha emès una resposta als Psicòlegs d’Andorra. Murias ha afirmat: “Jo sóc filòsof, no psicòleg. Una de les sortides professionals de la filosofia és assessorar. Tinc perfils de tot tipus a la meva consulta, fins i tot polítics del Consell General. No he comès intrusisme.”

“No em crec que estigui fent aquest vídeo” així començava Murias el seu comunicat. El filòsof esmenta part de la seva formació i rebat a Copsia, “Com pot ser que porti més de 10 anys dedicant-me a l’assessorament i com pot ser que hagin passat per la consulta són centenars de persones?”, va declarar.

Prèviament d’aquesta resposta, el Col·legi de Psicòlegs d’Andorra (Copsia) va afirmar que considera Murias com un exemple clar d’intrusisme professional. El Govern, en resposta a la polèmica, va convidar a Copsia a posar en coneixement els expedients que tinguin per tal de poder obrir un procediment, tot i que ha afirmat que no té cap denúncia sobre aquest cas.