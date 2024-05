De 365.000 euros a 600.000: la pujada en un any del cost mitjà dels habitatges que compren estrangers

Andorra la VellaLa inversió estrangera a Andorra no s'ha disparat en els últims anys. Al contrari, ha disminuït i hi ha moltes menys operacions durant l'any passat que no pas hi havia el 2017 o 2018, abans que Xavier Espot fos elegit Cap de Govern. Curiosament, hi ha moltes menys operacions de compra, per exemple el 2017 hi va haver 532, però l'import global és molt més important ara, amb 429, que fa set anys.

El motiu de la contradicció en la reducció del nombre d'operacions i un cost que es multiplica és l'evolució del preu de l'habitatge. Al 2017, anys que va viure un nivell de compres per part d'estrangers que encara no s'ha superat, es van fer 532 operacions amb un cost global de 96,5 milions d'euros. Cada immoble tenia un valor mitjà de 180.000 euros. La comparativa amb el balanç del 2023 estableix que van haver-hi 429 compres per part d'inversors estrangers amb prop de 300 milions de despesa i una mitjana de 600.000 euros per habitatge.

La inversió estrangera en immobles ha estat de 1.300 milions en els últims set anys, però el 2023 va ser l'exercici amb més impacte econòmic. Per posar un exemple de com han apujat els preus, en només un any, si el 2022 la mitjana que pagava un estranger per adquirir un habitatge eren 365.000 euros, el 2023 va passar a ser de 600.000. La mitjana de cost per unitat immobiliària era més o menys estable des del 2020 al 2022. Hi havia increments, però dins d'una certa moderació. Si el cost mitjà d'un immoble el 2020 eren 310.000 euros, al 2022 eren 365.000. El cop de destral arriba l'any passat quan el cost passa a ser gairebé el doble.