Es podria absorbir el doble de la demanda energètica actual segons FEDA

Andorra la VellaFEDA assegura que l'energia no serà un obstacle a l'hora de fer els estudis de càrrega màxima dels comuns, segons ha informat RTVA. De fet, Albert Moles, el director general de l'ens, ha assegurat que les infraestructures poden arribar a doblar el subministrament actual, és a dir, que es pot absorbir el doble de la demanda energètica actual. On no hi ha tant de marge és quant a la importació de l'energia, ja que es calcula que a hores d'ara es podria assumir un 15% o un 20% respecte de la demanda actual.