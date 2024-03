Les accions de Grifols cauen en picat i confirma la venda del 20% de Xangai RAAS a Haier

Andorra la VellaGrifols, el tità de la indústria dels hemoderivats, s’ha vist sacsejat per una tempesta financera sense precedents. Després de revelar els seus números de l’any anterior, la borsa ha rebut el cop més dur de la seva història amb una caiguda abrupta de les accions de -34,93%.

La multinacional ha revelat que va obtenir un guany de 59 milions d’euros l’any passat, una baixada del 71% respecte a l’any anterior, segons ha anunciat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El grup, que va patir un col·lapse borsari el gener a causa de l’atac del fons baixista Gotham City Research, ha explicat que els resultats del 2023 pateixen l’impacte dels costos de la seva reestructuració, que van arribar als 147 milions d’euros.

Les preocupacions dels inversors no han fet més que augmentar, especialment en les perspectives per a l’any en curs. A més dels esdeveniments de la setmana, el divendres ha vingut carregat amb una notícia clau. Davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Grifols ha confirmat un acord definitiu amb Haier per a la venda d’un 20% de Xangai RAAS, una jugada estratègica per reduir el seu endeutament.

L’obertura del mercat ha marcat el principi d’una jornada turbulenta per a Grifols, amb una tendència de caiguda que l’ha situat com la companyia més baixista de l’Ibex-35. Malgrat una breu acalmia durant la conferència amb analistes, cap a migdia la cotització ha tornat a esfondrar-se, registrant els nivells més baixos des del llunyà 2012, a 7,58 euros per acció, amb les accions B als Estats Units que es precipiten més d’un 30%.

“Grifols informa que el període establert contractualment per les parts en relació amb la realització de la due diligence confirmatòria per part de Haier ha conclòs amb un resultat satisfactori“, ha assenyalat a l’organisme supervisor. Amb la ratificació de l’acord, ara només cal esperar les autoritzacions reguladores pertinents. Amb un ull posat en el futur, el grup confia a tancar l’operació durant el primer trimestre de 2024, en un intent de recuperar la confiança dels mercats.