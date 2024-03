Els advocats demanen regular les xarxes socials pels casos d'imatges íntimes de menors

Andorra la VellaEls advocats fa anys que consideren que el torn de guàrdia de 24 hores perquè l'Estat procuri un lletrat de forma gratuïta als detinguts si no en tenen un. La inscripció en aquest torn és voluntària i suposa estar 24 hores disponibles si se'ls crida sigui a l'hora que sigui. Un dels casos típics és l'assistència als detinguts per alcoholèmia durant la nit o la matinada.

Els lletrats cobren 400 euros per aquest torn de 24 hores i consideren que és un preu molt baix ja que els hi surt a 16,5 euros l'hora. La degana del Col·legi d'Advocats Sònia Baixench ha incidit en què volen cobrar 500 euros, un 25% més, per fer més atractiu el torn. Des del 2017, segons ha explicat Baixench a ATV, hi ha una vintena d'advocats que han decidit no entrar en el torn perquè no els hi compensa. Ha apuntat que en els últims anys no s'ha augmentat res aquest concepte i que la pujada mínima hauria de ser del 25 o el 30%.

Baixench ha advertit que "si el nombre d'inscrits continua baixant, hi haurà un moment que no es podrà sostenir". Cal tenir en compte que és un torn rotatori que comporta diferents advocats cada dia i per tant es requereix un nombre important d'apuntats perquè la rotació es pugui mantenir.

Modificar la llei per l'ús de les xarxes socials i la IA

La degana del Col·legi d'Advocats considera que la llei s'haurà d'adaptar per poder castigar de forma més adient casos de difusió per xarxes socials d'imatges íntimes amb menors implicats. També alerta del que pot suposar l'ús de la intel·ligència artificial. "S'ha de reglamentar com es pot utilitzar perquè si no ens pot portar a situacions perilloses".