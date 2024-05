Andorra seu dels Campionats del Món de BTT nou anys després de la darrera edició al país

Andorra la VellaEls Campionats del Món de BTT tornen nou anys després de la darrera edició al territori, aquest cop, amb una campanya "dinàmica i de país", on s'ha utilitzat un recurs que està a l'abast del nostre dia a dia, la intel·ligència artificial (IA), segons ha declarat el director general de Pal Arinsal i director dels Campionats del Món de BTT, Josep Marticella. L'esdeveniment té com a objectiu poder desestacionalitzar el sector de la muntanya, el qual sol ser encasellat només en l'esquí, i donar a conèixer Andorra de forma internacional, fet que ja s'està duent a terme per les diferents cites anuals que se celebren periòdicament.

"És una campanya molt potent i que des de l'UCI (Unió Ciclista Internacional) ens van felicitar quan la vam presentar" ha revelat Marticella. Enguany, la imatge està renovada. Prenent els cinc colors predominants dels campionats (blau, vermell, negre, groc i verd) s'han implementat en la pols que surt del contacte de les bicicletes amb el terra. A banda, cadascun dels vehicles va acompanyat per un corredor andorrà que aporta un dinamisme visual amb el fons negre.