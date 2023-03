Andorra Selected reconeix 17 empreses amb segell de qualitat

EncampEl ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i el director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, han donat a conèixer aquest dimarts una primera selecció d'empreses que han estat distingides amb el segell de qualitat Andorra Selected. Es tracta d'un total de disset actors econòmics del país i de diversos sectors que tenen en comú el fet d'oferir al visitant una experiència 'premium'. "Aquesta és la primera pedra per a construir un gran edifici entre tots. És un projecte dinàmic que ha d'anar evolucionant i que es podria arribar a ser una mena de guia Michelin d'Andorra" ha destacat Torres.

Tal com ha destacat Torres, els objectius d'Andorra Selected són augmentar l'estada i la despesa mitjana del turista al país, internacionalitzar el perfil del visitant i generar un creixement de l'oferta existent creant noves oportunitats de negoci dins d'aquest segment. "L'any passat vam tenir més de deu milions de pernoctacions, però, per a nosaltres, també és molt important la qualitat" assegurava el titular de la cartera de Turisme mentre opinava que "s'haurien de potenciar les estades mitjanes de 2,9 nits" amb el propòsit d'atreure el perfil de visitant premium.

Així doncs, les empreses que han estat reconegudes per un jurat d'experts internacionals fins aquest moment són Gran Plaza Hotel & Wellness, Grau Roig Andorra Boutique Hotel & Spa, Park Piolets Mountain Hotel & Spa, Serras Andorra Luzury Boutique Resort & Spa i Spot Hotel Hermitage & Spa (dins la categoria d'allotjaments), Coco Bis, Galleru i The Embassy (dins la categoria d'experiències de compres), Borda Vella, Can Manel, Diamant Espai Gastronòmic, Ibaya, Kökosnot i Oddetti Bistro (dins la categoria de gastronomia), Epic Andorra i GRandvalira Top Class (dins la categoria d'experiències esportives i de lleure) i Transfer Privat Andbus (dins la categoria de transport i serveis).