'Andorra Summit Art & Innovation' obre les portes amb una taula rodona sobre la digitalització del país

OrdinoEl ministre d'Economia i Empresa en funcions, Jordi Gallardo, ha obert les jornades 'Andorra Summit Art & Innovation, que se celebren aquests dies a l'auditori nacional d'Ordino, amb la participació en una taula rodona acompanyat de Carlos Aso, CEO d'Andbank, i Alain Uribeetxebaria, soci fundador d'Hereditas Abogados.

Durant la seva intervenció, el ministre en funcions ha fet balanç de la feina feta durant aquesta legislatura en matèria d’innovació, digitalització i d’emprenedoria. Aquest ha assegurat que "l'únic efecte positiu que ens ha donat la pandèmia ha estat el salt cap a la digitalització de manera decidida. A principis de legislatura crèiem amb la digitalització, però la pandèmia ha transformat la mentalitat del sector públic i del sector privat, els quals hem fet l'aposta decidia que la digitalització i la seguretat jurídica ha de ser més ràpida."

Gallardo ha destacat també l'aprovació de la Llei d'economia digital, emprenedoria i innovació, la qual l'ha definida com a "un text autòcton i pioner” en alguns dels aspectes que regula. La llei “compta amb ferramentes que ens faran més competitius, durant un cert temps podem ser pioners en aquest sentit, per a generar riquesa. Aquesta llei regula figures com els nòmades digitals, crea el visat innovador-emprenedor, el 'coliving' i el cotreball", ha explicat el ministre d’Economia i Empresa en funcions.

Per la seva banda, Carlos Aso, CEO d'Andbank, ha assegurat que l'aprovació de la Llei d'actius digitals "és una oportunitat per al sector bancari, per la confiança que el sistema té en la banca. Els fets ocorreguts per la falta de confiança demostren que els bancs hem de ser actors claus en el procés de la nova Llei d'actius digitals".

En aquest sentit, el directiu d'Andbank ha indicat que "Andorra pot atreure talent i des del país es poden obrir noves línies de negoci per atreure l'establiment al país de noves empreses" i "aquesta llei dona seguretat jurídica perquè els negocis amb criptoactius es puguin fer d'una manera regulada i permet que, en algun moment, els bancs podem oferir la seva compra". Aso ha posat com a exemple de possibilitat de negoci, la creació d'un 'utility token' que serveixi com a forfet d'esquí, "així els esquiadors es poden comprar el forfet a través d'aquesta modalitat i si, en algun cas, es lesionen o els passa alguna cosa el poden vendre i recuperar part de la inversió".

Finalment, seguint en la línia del directiu d'Andbank s'ha pronunciat Alain Uribeetxebaria, soci fundador d'Hereditas Abogados, el qual ha afirmat que "l'adopció massiva d'aquesta tecnologia requereix la banca". En aquest sentit, Uribeetxebaria ha indicat que "Andorra té la plataforma i la voluntat, ho he vist en el sector financer i en la política, la qual s'ha vist reflectida amb l'aprovació de la llei d'actius digitals".

Les jornades del Summit a Andorra seguirant durant el dia d’avui, demà i dissabte a l’auditori nacional, amb la participació d’empreses i entitats andorranes, espanyoles i dels Estats Units i Llatinoamèrica.