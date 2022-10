Andorra Telecom fa balanç de la seva participació en la fira: El metavers "no ha deixat indiferent a ningú"

Andorra la VellaAndorra Telecom ha apostat en aquesta 43a edició de la Fira d'Andorra la Vella per apropar el metavers als visitants. Així, oferia una experiència immersiva on, a través d'uns visors de realitat virtual, podien passejar per diferents entorns creats al metavers. Després dels tres dies de fira, des de la companyia fan un "balanç més que satisfactori de l’experiència" que els visitants han pogut viure al seu estand.

En aquest sentit, assenyalen que l’experiència immersiva "no va deixar indiferent a ningú i les cues per conèixer el metavers van ser la tònica durant tot el cap de setmana". L’operadora va voler apropar un any més la tecnologia a través d’una experiència lúdica i també pedagògica d’una tecnologia que sembla ser ens acompanyarà en el nostre dia a dia en un futur proper.