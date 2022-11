Andorra Telecom no té bones sensacions amb la negociació de les telecomunicacions amb Europa

Andorra la VellaAndorra Telecom no té bones sensacions amb Europa pel que fa a la negociació de les telecomunicacions en el marc de l'acord d'associació. Segons ha assegurat aquest dimecres el portaveu de la companyia, Carles Casadevall, actualment les posicions estan molt allunyades a l'hora de tractar assumptes com el 'roaming' i la liberalització del mercat al Principat. En concret, des de la parapública es demana establir un període de deu anys d'adaptació del 'roaming' en territori europeu, tal com "van tenir altres operadors en el seu dia", i disposar-ne d'un altre de quinze anys per revisar la liberalització, tenint en compte que "és un sector estratègic pel país" i "no entenem per què ha d'entrar la competència".

De fet, l'arribada al país d'altres companyies de telecomunicació haurien d'ajudar a complir amb els objectius fixats per la UE en aquesta matèria. Tot i això, Casadevall ha posat en relleu que "els números a Andorra són impressionants", ja que "estem en el top d'Europa en la utilització d'internet a casa i, en connectivitat, també estem en el top dels països europeus". D'aquesta manera, "si la finalitat s'ha assolit sense tenir liberalitzat el mercat, no entenem per què l'hem de liberalitzar sabent que això pot lastrar les inversions que es fan al país", ha afegit.

El que estar clar és que, per a Europa, "la liberalització del mercat és com un mantra que tenen del mercat comú", per la qual cosa, des de la visió d'Andorra, "s'ha d'intentar defensar i que puguin entendre la nostra postura". Malgrat la davallada que representaria en les inversions aquesta possible liberalització, el portaveu d'Andorra Telecom ha afirmat que "no seria un perill per a la nostra supervivència".

Després de la darrera ronda de negociació que Andorra i Europa va tancar la setmana passada, Casadevall ha apuntat que la pròxima trobada per tractar la qüestió de les telecomunicacions està prevista per al proper mes de juny del 2023. Serà en aquell moment, per tant, quan es veurà "si acostem posicions o no". En aquest sentit, ha dit que després que ja s'hagi entregat tot el treball tècnic fa mesos, ara "és una negociació que ha entrat més a nivell polític que tècnic".