Andorra Telecom no haurà d'assumir tot el cost d'activar la itinerància de dades mòbils

Andorra la VellaUna de les mesures que comportarà l'acord d'associació, en cas de tirar endavant, afecta de forma directa i amb molt impacte a Andorra Telecom. La ubicació del Principat fa que assumir el roaming de forma generalitzada per tothom que entri al país sigui impossible per a la parapública sense generar pèrdues importants.

El secretari d'estat d'Afers Europeus, Landry Riba, ha aclarit en paraules a RTVA quina solució estan valorant per a evitar que aquestes pèrdues que es generarien no impactin en les tarifes dels consumidors. Fins i tot argumenta que passarà tot el contrari, i és que podran circular fora d'Andorra amb la seva tarifa andorrana, i viceversa per als visitants. Riba explica que seran els operadors entre ells els que gestionaran l'impacte. És a dir, que s'aniran negociant amb els diferents operadors europeus acords individuals i que repartiran el cost d'oferir aquest servei, de forma que no arribi a afectar els clients.

Aquest procés té un marge de set anys, que és el que s'ha negociat a l'acord, per adaptar Andorra Telecom a aquesta situació. Un espai de temps que s'aprofitarà per negociar aquests acords i que haurà d'acabar amb una tarifa regulada, tal com aclareix Riba.