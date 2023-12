Augment del 15% del preu mitjà d'un pis a peu de pistes a Andorra

Andorra la VellaEls pisos i cases a peu de pistes de les estacions d'esquí d'Ordino Arcalís, Vallnord-Pal Arinsal i Grandvalira són, amb diferència, molt més cars que els de les estacions d'esquí espanyoles.

La zona més cara per a adquirir un habitatge és prop de les pistes és Ordino Arcalís, amb un preu de 5.016 euros el metre quadrat (€/m²) en els pisos i de 4.446 €/m² a les cases, un 15% més que l'any anterior.

Tot i que hi ha una classificació, la veritat és que el cost per metre quadrat a Andorra, sigui la zona que sigui, és molt proper. Els preus són molt similars en qualsevol peu de pistes del Principat. Segons Fotocasa, en segon lloc hi ha Vallnord-Pal Arinsal, amb un preu de 5.016 €/m² en el cas dels pisos i de 4.356 €/m² a les cases i també representa un augment del 15% en el cas dels pisos respecte a la temporada anterior. En tercer lloc, els pisos en Grandvalira aconsegueixen els 5.003 €/m² (+ 15,8%) mentre que les cases arriben als 4.246 €/m².

L'estació d'esquí més cara en el preu de pistes és Vaquèira Beret. El preu mitjà és de 3.838 €/m², un 22,56% més, mentre que les cases s'encareixen un 8,29%, fins als 3.319 €/m². Vaquèira és una excepció perquè a Espanya els preus són molt més baixos. L'estació d'esquí més barata és l'aragonesa Javalambre, amb un preu mitjà de 381,8 €/m amb una baixada del 28% en l'últim any.