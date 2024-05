Els beneficis de bitcoins destinats a actius del país seran lliure d'impostos si s'han mantingut 5 anys

Andorra la VellaL'assessor en inversió estrangera Marc Urgell, d'Abast Global, ha explicat que la llei d'actius digitals que està en vigor a Andorra inclou una disposició segons la qual quan una persona manté un actiu digital, com poden ser els bitcoins, durant cinc anys el benefici que pugui tenir la inversió està exempt. Això significa però que no es pot vendre ni intercanviar ni fer cap operació durant cinc anys perquè així es considera que no seria una inversió especulativa ja que en un mercat volàtil com el de les criptomonedes cinc anys és un període molt llarg. Però hi ha una condició més. Si es vol que el guany no estigui taxat quan passin cinc anys, quan es vengui l'actiu digital s'ha de reinvertir tot el capital en actius andorrans. Per exemple, bons de l'Estat.

L'objectiu és que els diners s'acabin invertint en actius andorrans, que estiguin en una SICAV andorrana, en un banc del Principat i també un gestor. La SICAV, segons Marc Urgell, és un vehicle d'inversió que funcionaria com una caixa forta. Es dipositen els bitcoins i es deixen cinc anys. Quan acabi aquest període recuperes els bitcoins i si han augmentat de valor no es paga cap taxa, si la reinversió es fa al país.