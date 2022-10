Caiguda del 2,2% a les vendes de les grans superfícies a causa de la inflació

Andorra la VellaL'índex de vendes de les grans superfícies del comerç al detall va experimentar durant el mes d'agost una variació negativa del 2,2% respecte del mateix mes del 2021. Així, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística, pel que fa al desglossament de l'índex en funció del tipus de producte, la venda dels productes alimentaris va caure un 2%, mentre que la venda de la resta de productes no alimentaris va disminuir un 2,3%. Aquesta variació general anual es va situar per sota de les xifres d'Espanya (+13,9%) i França (+9,8%).

Quant a l'índex de vendes a preus constants (descomptant l'efecte dels preus), va disminuir un 7,7% a l'agost en comparació amb el període homòleg de l'any anterior, mentre que les vendes de productes alimentaris van caure un 10,8% i les vendes de la resta de productes van davallar un 5,9%.

D'altra banda, l'evolució del personal ocupat en les grans superfícies comercials va créixer un 4,3%. En aquest sentit, més del 67% del personal eren dones, el 32% restant homes, i més del 93% disposava de contractes de jornada completa.