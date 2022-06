Caldea clou el 2021 amb 2,3 milions de pèrdues

Andorra la VellaCaldea torna a la dinàmica de l'estabilitat i encadena resultats favorables des de l'estiu de l'any passat. Un cop eliminades les restriccions causades per la crisi sanitària de la Covid, en les quals va patir les limitacions a la mobilitat imposades als països veïns, l'spa termal va perseguir i aconseguir la recuperació en l'últim semestre del 2021, assolint una facturació superior al pressupost, i a les xifres prepandèmiques del 2019.

El director general de Caldea, Miguel Pedregal, ha exposat els resultats del tancament de comptes del 2021 durant l'Assemblea General d'Accionistes celebrada aquest dimarts al vespre. La companyia clou l'exercici amb pèrdues per valor de 2,3 milions d'euros, tot i que ho fa amb un 'cash flow' (fluxe de caixa) positiu d'1,3 milions d'euros. Aquesta darrera xifra esdevé un indicador clau que demostra que el negoci es troba en un estat econòmic sanejat i no arrossega deute financer. El consell d'administració de Semtee ha proposat el repartiment de dividends per un import de 15 euros per acció fins a arribar a la xifra de 750.000 euros i l'Assemblea ha ratificat la decisió.

Aquesta progressió en la millora dels resultats de Caldea en el passat exercici es va deure principalment a l'esforç i el reforç de l'equip humà; l'aposta per oferir una experiència segura però alhora diversa amb espectacles al termolúdic; les animacions com les sessions de còctels i els tallers wellness d'Inúu; les activitats dirigides a Likids o la revisió de la proposta gastronòmica en un dels restaurants. Estratègicament, també es va apostar per fomentar la venda directa a través de la pàgina web pròpia, que va suposar una millor distribució de la demanda en totes les franges del dia.

Projecció de futur

Un dels grans temes també abordats durant l'Assemblea ha estat la construcció del Caldea Hotel i la renovació del termolúdic, un projecte que forma part del pla estratègic de futur transformador per a la història de la companyia que preveu convertir l'edifici més emblemàtic d'Andorra en un veritable resort.

La signatura entre Caldea i el comú d'Escaldes-Engordany per rubricar l'acord de concessió que permetrà la construcció de l'icònic hotel a la torre de cristall de l'spa termal és imminent. La cessió fins a l'any 2062, per part de l'administració comunal, d'una superfície de 2.000 m2 per a la instal·lació del que ha de ser un dels allotjaments wellness més singulars del món és un fet, i pròximament se segellarà el pacte entre les dues parts.

Pedregal ha explicat que es fa front al projecte "amb optimisme, tot esperant que la conjuntura ens permeti arrencar un ambiciós pla estratègic que farà que Caldea torni a agafar embranzida". De la seva banda, la cònsol major d'Escaldes-Engordany i Presidenta del Consell d'Administració, Rosa Gili, ha celebrat l'acord i ha destacat que aquest també revertirà en la ciutadania.