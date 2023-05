La CASS considera indispensable afrontar la reforma de les pensions aquesta legislatura

Andorra la VellaLa presidenta del consell d'Administració del CASS, Montserrat Capdevila, ha traslladat la preocupació de l'entitat davant els micròfons d'RTVA sobre com garantir el futur de les pensions, cosa que consideren passa per una reforma. Capdevila reconeix que la bonança econòmica ha millorat la situació del fons de pensió els últims anys, però, tot i això, considera indispensable reformar el sistema per estabilitzar-lo a llarg termini.

Des de la CASS veuen amb bons ulls l'oferiment del novament escollit cap de Govern Xavier Espot, en forma de garantir l'estabilitat de les pensions a través d'un pacte d'estat i amb un gran consens de país.

Pel que fa a les xifres actuals, Capdevila ha explicat que preveuen que el dèficit de la branca general sigui menor al pressupostat aquest 2023, que calcula se situarà al voltant dels 6,2 milions. Per l'altre costat, el superàvit de la branca de jubilació també preveu augmentar aquest any. Per aquest concepte ja s'ha recaptat 11,3 milions el primer trimestre.