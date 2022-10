La catorzena paga: la reclamació de la nova branca sanitària de l'USdA

Andorra la VellaAquest divendres a la tarda, es va celebrar una assemblea en la qual es va constituir la nova branca sanitària de la Unió Sindical d'Andorra. El col·lectiu lamenta que no s'hagi recuperat la catorzena paga, segons ha informat RTVA. Fa un mes es va signar el conveni col·lectiu del SAAS per part del sindicat i això va ser un error, apunten.

Jordi Fabra, un dels portaveus del nou grup, ha assegurat que seria millor tornar al reglament del 2007, on es regulava el sector perquè establia el dret a rebre una catorzena paga. El 2012 es va suprimir i no s'ha recuperat encara. L'objectiu de la nova branca sanitària sindical té com a objectiu recuperar condicions laborals que tenien i que s'han perdut en el camí. Culpen a l'actual Comitè d'Empresa del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS), però no el poden denunciar perquè jurídicament és correcte. Tot i això, asseguren que lluitaran per eliminar les mancances.