Cau l'ocupació hotelera durant l'última setmana amb la meitat dels llits ocupats

Andorra la VellaLa Unió Hotelera d'Andorra ha compartit les dades d'ocupació durant aquesta darrera setmana del 20 al 26 de març del 2023, que ha estat d'un 57% en total. Pel que fa al cap de setmana, la xifra va ser lleugerament més alta amb un 64,7%. Pel que fa a les previsions dels quatre dies de Setmana Santa, ara mateix la mitjana se situa en el 58,25%, però com sempre encara confien en la darrera hora com ve sent un costum en postpandèmia.