El Cirque du Soleil i Andorra acorden ampliar la col·laboració quatre anys més

Andorra la VellaEl Cirque du Soleil retorna aquest estiu a Andorra amb l’espectacle exclusiu Sublim, una oda a l’alta costura on la creativitat arriba a nous nivells. Un viatge a través de la vida d’un dissenyador d’alta costura a punt de retirar-se i dels maniquins que han lluït les seves obres, que cobren vida per traslladar-nos a un món farcit d’art i extravagància.

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha destacat que el concepte creatiu “al·ludeix especialment als aparadors, les botigues i la tradició comercial del Principat, un dels aspectes més característics del nostre país”, i ha celebrat la nova col·laboració amb l’empresa canadenca, amb qui “hem signat un acord que es podrà renovar per un període de fins a quatre anys”. Unes paraules que també subscriu la vicepresidenta i directora general d’Esdeveniments i Experiències del Cirque du Soleil, Céline Payelle: “ens fa molta il·lusió tornar a ser presents a Andorra aquest estiu; és una gran alegria ampliar la nostra col·laboració durant els pròxims quatre anys i retrobar-nos amb el públic andorrà i els seus visitants”.

I és que, any rere any, “el Cirque porta turistes que venen atrets per l’exclusivitat de l’espectacle i que es queden a dormir al país” ha destacat el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. De fet, ha remarcat que “l’assistència i la valoració dels espectacles és sempre molt alta i s’ha convertit en una acció clau per canviar la tendència en una època que tradicionalment havia estat de baixa afluència turística”.

Sublim té una durada de més de 60 minuts i compta amb deu números diferents, un d’ells guardonat amb la medalla d’or al Festival Mondial du Cirque de Demain (França). Hi haurà 22 actuacions del 6 de juliol al 4 d’agost, una cada nit de dimarts a dissabte amb una darrera actuació el diumenge dia 4. La funció començarà a les 10 de la nit, però 20 minuts abans, com ja és habitual, hi haurà una animació prèvia.

Després de l’èxit de l’any passat, enguany totes les entrades tornaran a ser assegudes i cada funció permetrà acollir fins a 3.500 persones. El director de Producte i Nous Projectes, Enric Torres, ha apuntat que “en aquesta ocasió, la configuració de l’escenari s’ha dissenyat en forma d’X, evocant dues passarel·les de moda, i a més, millorant la visió des de tots els punts del recinte”.

Un any més, l’espai s’ubicarà a l’aparcament de Prada Casadet, al centre d’Andorra la Vella, i disposarà d’una zona de restauració i altres serveis, com el de consigna i botiga oficial de l’espectacle. Els preus dels seients parteixen dels 23 euros i varien en funció de la zona i el dia de representació. Els paquets d’entrada + allotjament, destinats al sector turístic, ja estan disponibles. El 13 de maig s’habilitarà la prevenda de seients per als membres d’Andorra World Fans i del Cirque du Soleil i, una setmana més tard, el 20 de maig, es posaran a la general venda per al públic a https://visitandorra.com/ca/sublimbycirquedusoleil –on també es podrà consultar tota la informació de Sublim– i a l’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella.