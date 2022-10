Club 23, grup elitista d'inversors, s'instal·larà a Andorra

Andorra la VellaEl Club 23, una mena de grup d'inversors elitista ha confirmat que vol expandir-se cap a Madrid i Andorra. L'espai de negocis, 'networking' i art creixerà als dos indrets a partir d'hotels de luxe. Aquesta cèntrica sala empresarial de Barcelona presumeix de centenars de socis del teixit directiu de la Ciutat Comtal.

L'organització es mostra al món com a una agrupació de l'elit empresarial catalana i com a lloc de reunió entre persones de rellevància. Ofereixen els seus luxosos espais per a l'organització d'esdeveniments o presentacions d'empresa. Hi ha un centre de negocis, per a programar reunions amb inversors, un espai 'networking', per a confluir amb altres empresaris i inversors del món de les StarUps, juntament amb celebracions privades, esdeveniments culturals, servei de càtering i exposicions d'art.

Encara que no hi ha més informació d'on s'instal·laran al Principat, si es preveu que mantindran la seva línia de negoci com a lloc de trobada d'empresaris d'alta consideració.