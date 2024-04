Andorra la VellaJose Fulgencio serà l'encarregat de portar la direcció general d'Unnic. La seva trajectòria acadèmica i experiència internacional fan un gir emocionant a aquesta nova etapa del casino junt amb el Grup Orenes i Jocs S.A.

Des de la seva formació en Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Múrcia fins a les seves vivències en programes Erasmus a Polònia i el seu màster en Direcció de Comerç Internacional a Esden Business School de Madrid, Fulgencio sembla ser una barreja única de coneixements i habilitats que prometen revitalitzar el casino. La seva arribada com a director general, succeint a Ivan Armengod, marca l'inici d'una emocionant nova era.

Quins són els plans per a continuar millorant i expandint l'oferta del casino en el futur?

Comptem amb un dels casinos amb millor oferta de productes i serveis d'Europa. Entre les nostres instal·lacions es troba l'oferta de joc més completa del mercat, amb les últimes novetats i un equip de professionals excel·lent. La nostra filosofia és continuar incorporant les millors tendències i completar l'oferta d'entreteniment amb espectacles, gastronomia, i noves experiències que ens consolidin com el casino amb l'oferta més dinàmica i versàtil del sud d'Europa.

Quins consideres que són els principals desafiaments als quals s'enfronta actualment la indústria del joc a Andorra?

El repte principal és la consolidació d'aquesta indústria al país. Som un sector nou i el nostre objectiu és continuar creixent de manera sostenible i responsable per a crear valor i contribuir en el desenvolupament social, turístic i econòmic del país.

Què podrem veure pròximament a UNNIC?

UNNIC és un complex molt dinàmic, cada mes podem trobar novetats tant gastronòmiques, com d'espectacles o entreteniment i joc. Volem fer d'aquest complex un lloc especial on es visquin noves experiències cada vegada que ens visitin.

Donada la importància del turisme a Andorra, com treballa el Casino d'Andorra UNNIC per a atreure tant a turistes com a residents locals?

Treballem amb il·lusió, experiència i humilitat per a donar als nostres clients la millor oferta de productes i serveis de qualitat. Ens agrada cuidar cada detall i a cada client de manera especial, provingui d'on provingui. Andorra és una terra d'acolliment, hospitalària i generosa, i des d'UNNIC volem ser un referent del país.

Quin missatge t'agradaria transmetre als nostres lectors sobre el Casino d'Andorra UNNIC?

Que visitin Andorra, que gaudeixin de la seva gran oferta d'activitats d'oci i gastronomia, i que no perdin l'oportunitat de visitar UNNIC, perquè viuran una experiència única i irrepetible.