La connexió aèria amb Palma ha tingut un 70% d'ocupació

Andorra la VellaL'administració es reunirà amb la companyia Air Nostrum d'aquí a dues setmanes per a tractar la continuïtat de la connexió aèria entre Palma i l'aeroport d'Andorra - la Seu. Tal com informa RTVA, la voluntat de Govern és convèncer la companyia per a ampliar aquests vols a la temporada d'estiu, a més de planificar ja l'hivern vinent.

Cal apuntar que aquesta primera temporada hivernal amb la connexió en marxa, les xifres han estat prou positives i s'ha tancat amb un 70% d'ocupació dels vols. Per això mateix, el ministre de Comerç i Turisme, Jordi Torres, ha confirmat els contactes per a donar continuïtat a aquesta opció.

Tot i això, des de la companyia no està clar que acceptin aquesta voluntat. De cara a la temporada d'hivern sí que hi ha predisposició, però no està per a aquest estiu. Air Nostrum al·lega dificultats per tenir naus disponibles per al trajecte a la temporada estiuenca. S'han compromès a estudiar la viabilitat durant aquestes dues setmanes, i informaran Govern, quan arribi el moment de la reunió, de les seves conclusions.