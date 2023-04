El consum de quotes de treball augmenta gairebé un 80% entre el personal extracomunitari

Andorra la VellaEl consum de les quotes de temporada 2022-2023 fins a l'abril d'aquest any s'ha situat un 47,2% per sobre del consum de la temporada anterior. Aquesta xifra, segons publica aquest dijous el departament d'Estadística, representa haver atorgat 2.105 autoritzacions més. Així mateix, el consum de quotes ha disminuït un 18,4% en el cas del personal comunitari (261 autoritzacions menys) i ha augmentat un 77,9% en el cas del personal extracomunitari (2.366 autoritzacions més).

Quant al nombre d'autoritzacions acordades aquesta temporada, en comparació amb la passada, s'observa un increment de les contractacions en general. En aquest sentit, aquesta temporada s'ha autoritzat una quota de permisos per a comunitaris que diferencia entre fronterers i no fronterers, sense que això signifiqui un límit en la contractació de fronterers. Globalment, cal recordar que s'ha autoritzat per decret un nombre major d'autoritzacions inicials que la temporada passada, el que representa un 16,9% (710 autoritzacions més).

Finalment, cal tenir en compte que les variacions pels treballadors comunitaris i extracomunitaris poden ser atípiques perquè, per la temporada 2021-2022, el departament d'Immigració va especificar una divisió de quotes d'un 30% pel personal comunitari i d'un 70% pel personal extracomunitari, mentre que, per aquesta temporada, la divisió de quotes ha estat del 10% per al personal comunitari i del 90% per al personal extracomunitari.