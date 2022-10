Crèdit Andorrà preveu reduir fins al 22% el consum energètic

Andorra la VellaCrèdit Andorrà preveu reduir fins al 22% el consum energètic amb un pla d’estalvi que abasta tres àmbits: la temperatura, la il·luminació i la mobilitat. L’objectiu és reforçar l’estratègia ambiental de l’entitat, que a través del sistema de gestió ambiental ja ha reduït més del 15% del consum d’energia entre el 2018 i el 2021 avançant-se a les recomanacions dels organismes internacionals davant la situació de crisi energètica actual. El pla també suposa minimitzar la petjada de carboni, amb menys emissions de CO2 derivades principalment del consum de combustible, informen des de l'entitat.

Algunes de les mesures previstes ja s’han implementat, com ara ajustar la climatització a 20 graus a l’hivern i 26 a l’estiu; homogeneïtzar l’horari d’encesa i apagada dels rètols exteriors, regular l’apagada de la il·luminació interior, o incloure criteris d’eficiència ambiental en la compra dels vehicles. La supressió de la il·luminació de Nadal, tant de la façana de la seu social com de la decoració interior de les oficines, és una de les noves iniciatives d’implantació més immediata, seguida d’altres de caràcter més progressiu com ara la instal·lació de sensors de presència en les sales dels caixers automàtics i els espais d’aparcament, o el control domòtic per a la il·luminació interior de les oficines.

Des de l'entitat posen en relleu que d'aquesta manera es consoliden "com a banca compromesa" i alinea la seva gestió ambiental a les recomanacions efectuades pel Govern en el decret de mesures d’estalvi energètic de l’administració general.

Crèdit Andorrà ha estat pioner a implantar mesures per reduir l’impacte en l’entorn de l’activitat empresarial i a incorporar-les en l’estratègia i el desenvolupament del negoci. Des del 2004 s’ha dotat d’un sistema de gestió ambiental, que recentment ha renovat la certificació ISO 14001:2015. També des del 1998 col·labora amb la iniciativa financera del programa de les Nacions Unides per al medi ambient (UNEP Fi) i el 2021 va esdevenir signatari dels principis de banca responsable al costat dels més de 200 bancs més importants del món.