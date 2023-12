Creand Crèdit Andorrà, reconegut com a banc de l’any d’Andorra per segon any consecutiu

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà ha rebut per segon any consecutiu el reconeixement de banc de l'any d'Andorra, un premi que atorga anualment la reconeguda publicació financera d'àmbit internacional The Banker, del grup Financial Times. Els guardons de The Banker són considerats un referent en el sector financer, ja que estan orientats a premiar l'excel·lència bancària.

El jurat del premi ha analitzat i valorat la capacitat de les entitats financeres per aconseguir un bon rendiment i per convertir els reptes que planteja l'entorn econòmic en oportunitats. En aquest sentit, The Banker destaca "els resultats de Creand Crèdit Andorrà i la rendibilitat del negoci" com a elements importants a l'hora d'atorgar aquest guardó. Un altre dels factors que han tingut en compte està relacionat amb el servei i l'oferta de productes. El jurat posa en valor "la diferenciació mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial per maximitzar la personalització" i la capacitat del banc per crear productes diferencials, com és el cas de Merkaat, el servei d'inversions digital pioner a Andorra, que ha obert la possibilitat als petits inversors d'accedir a un servei prèmium.

Xavier Cornella, conseller delegat de Creand, ha destacat que "rebre aquest premi dos anys seguits és un reconeixement a la solidesa de la nostra estratègia de negoci, i a la tasca de tot l'equip intern de Creand Crèdit Andorrà, compromès amb l'oferiment del millor servei possible al client, amb la innovació constant i amb la sostenibilitat a llarg termini". I ha afegit que "aquest guardó ens consolida com a banc líder a Andorra, amb vocació de contribuir al progrés econòmic i social a través de la nostra acció, i focalitzat a millorar constantment el nostre servei a través de l'especialització i la personalització".

El premi posa en valor les operacions estratègiques formalitzades recentment, com la integració de Vall Banc, la unificació de marca a escala global per a totes les entitats del grup, sota la denominació Creand, l'impuls de la digitalització en productes i serveis i l'emprenedoria com a vectors transversals de creixement. Aquestes accions, entre altres, van portar el grup Creand a tancar el 2022 amb un benefici de 43,1 milions d'euros, un 30,7% més que el 2021, i un volum de negoci de 25.002 milions d'euros, que representa un 19,7% de creixement.

Un altre dels projectes remarcats per The Banker com a palanca de diferenciació és l'ús de models predictius basats en intel·ligència artificial, que permeten adaptar millor l'oferta del banc a les necessitats específiques dels clients, optimitzant d'aquesta manera la personalització en la relació comercial.

Pel que fa a l'emprenedoria, el jurat del premi reconeix el suport que el banc dona a aquest sector de gran rellevància econòmica a Andorra, tant des de la Càtedra Creand d'Emprenedoria i Banca a l'IESE com amb solucions específiques per contribuir al seu desenvolupament. Creand Crèdit Andorrà impulsa programes com l'Innovation Hub, que connecta pimes andorranes i start-ups perquè explorin solucions que puguin aportar un benefici a ambdues parts, o l'Scale Lab Andorra, un programa d'inversió per donar suport a projectes emprenedors d'empreses tecnològiques en fase de creixement o consolidació.

Finalment, l'aposta del banc per la sostenibilitat i l'educació financera també ha estat valorada pels organitzadors dels premis. Creand Crèdit Andorrà harmonitza els criteris de negoci amb el progrés social i la protecció ambiental. És l'únic banc d'Andorra que ha signat els Principis de Banca Responsable de la UNEP Fi (Nacions Unides), i recentment ha incorporat a la seva estructura organitzativa la nova Unitat de Sostenibilitat, per impulsar-la al màxim nivell executiu i de manera transversal.