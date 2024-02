Creand Crèdit Andorrà i Onyze signen un acord per desenvolupar serveis en criptoactius

Andorra la VellaCreand Crèdit Andorrà ha signat un acord amb Onyze, líder a Espanya en custòdia d’actius digitals, per oferir serveis de compravenda i custòdia de criptoactius. Un cop s’obtingui l’autorització dels supervisors i finalitzi la implantació, els clients del banc podran invertir en les principals criptodivises (inicialment: Bitcoin, Ethereum, Tether i EURC) com un actiu més per complementar les seves carteres d’inversió. El client podrà veure una posició consolidada i única en la seva banca online.

L’objectiu d’aquest acord estratègic és oferir als clients poder realitzar inversions en criptoactius des del seu banc de forma fàcil, transparent i en un marc de seguretat i confiança. L’aliança amb Onyze, companyia amb experiència contrastada en el mercat espanyol des del 2019, permet a Creand incorporar un elevat estàndard d’innovació tecnològica i de seguretat que garanteix el compliment de la regulació nacional i els estàndards europeus i sectorials en relació amb els criptoactius.

“L’operativa amb criptodivises està àmpliament assentada en diverses plataformes, però els inversors cada cop més demanen un entorn més segur i proper, integrat amb la resta de la seva cartera de productes financers tradicionals. A Creand els oferirem i donarem resposta a aquells clients que opten per aquest tipus d’inversions aportant les garanties del sector bancari i amb transparència”, ha explicat Albert Santisteve, director de Tecnologia i Seguretat de Creand Crèdit Andorrà.

Des d’Onyze valoren positivament aquest acord. “Està clar l’interès del mercat en les criptodivises. Ara, gràcies a l’acord entre Creand i Onyze, podran fer-ho en un entorn regulat i confiable. A més, aquest cas ens fa especial il·lusió per poder accedir de forma regulada a Andorra, on volem aportar la nostra experiència donant suport al país”, comenta Ángel Luis Quesada, CEO i cofundador d’Onyze.

La integració del món cripto en el catàleg comercial de Creand Crèdit Andorrà reforça la seva proposta de valor per a tots aquells clients que busquin alternatives d’inversió addicionals.